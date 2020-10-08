İzmir Valisi Köşger: “Vaka sayısında yükselme yok, sabitlendi”
İZMİR’DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER YÖNÜNDEN DENETLEYEN İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, ALINAN TEDBİRLERDEN MEMNUN OLDUĞUNU İFADE EDEREK, İZMİR’DE VAKA SAYISI ARTIŞ ORANINDA YÜKSELME OLMADIĞINI ANCAK SABİTLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.
İzmir’de bir alışveriş merkezini korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler yönünden denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan tedbirlerden memnun olduğunu ifade ederek, İzmir’de vaka sayısı artış oranında yükselme olmadığını ancak sabitlendiğini söyledi.
Korona virüse karşı alınan önlemleri denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, denetimini kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sürdürdü. Vali Köşger’e denetimde İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop da eşlik etti.
Alışveriş merkezine girişte ateşi ölçülen Vali Köşger, kapıdaki görevlilerde alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı. Alışveriş merkezinde bulunan mağazalara rast gele giren Vali Köşger, mağaza görevlilerinden aldıkları tedbirlerle ilgili bilgiler aldı. Mağazadaki vatandaşlarla da sohbet eden Köşger, alışveriş merkezinde bulunan dezenfektanlarla sık sık ellerini dezenfekte etti.
Alışveriş merkezinde alınan tedbirlerden memnun kaldığını söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulduğunu gördük. İzmirli hemşerilerimizin ve çalışanların son derece duyarlı olduklarını gözlemledik. Herkesten aynı duyarlılık düzeyini göstermelerini rica ediyorum. Bu virüsle hep birlikte mücadele edeceğiz. Aşı bulununcaya kadar temizlik, maske ve mesafe kuralından başka yöntem yok” dedi.
İzmir özelinde korona virüs vaka sayısını konusunda da açıklama yapan Vali Köşger, “Sağlık Bakanımızın ifade ettiği yüzde 26’lık azalma gerçekleşti ama burada bir sabitlenme oldu. Onu daha da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Artış yok ama sabitlenme var. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
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