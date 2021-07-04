İzmir Valisi Köşger: “Üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından kentte korona virüsün son durumuna dair açıklama yaptı. Köşger yaptığı açıklamada, “24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım” dedi.