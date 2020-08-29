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İzmir Valisi Köşger, İzmirlileri evlerinden saat 21.00’de İstiklal Marşı okumaya davet etti

İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 98. YIL DÖNÜMÜNDE İZMİRLİLERİ, EVLERİNİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATARAK SAAT 21.00’DE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUMAYA DAVET ETTİ.

Genel 29.08.2020, 14:19
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İzmir Valisi Köşger, İzmirlileri evlerinden saat 21.00’de İstiklal Marşı okumaya davet etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde İzmirlileri, evlerini Türk bayraklarıyla donatarak saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde, zafer coşkusunun daha büyük yaşanması için sosyal medya hesabından İzmirlilere çağrı yaptı. Vali Köşger yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos saat 21.00’de İzmirlileri evlerinin cam ve balkonlarından Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

30 Ağustos günü milletçe büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını belirten Vali Köşger, İzmirli hemşehrilerine şöyle seslendi:

"Değerli İzmirli hemşehrilerim; #TarihSeninZaferSenin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermek için tek yürek olma zamanı... Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik anlamında kısıtlı fakat ruh ve heyecan noktasında en üst seviyede kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmirli hemşehrilerimizi evlerinin camlarına ve balkonlarında şanlı al bayrağımızla birlikte saat 21.00’de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Köşger’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Köşger ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İzmir Valiliğinin resmi internet sitesinden bir mesaj paylaştı. Türk milletinin tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlık göstererek vermiş olduğu destansı mücadelenin 30 Ağustos’ta taçlandırıldığını belirten Köşger, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canını feda eden şehitleri rahmetle anarak, hayatta olan gazilere sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

Vali Köşger, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Güçlü ve kadim bir millet olarak tarih sahnesinde varoluşumuzun temel dinamiklerinden biri ve Anadolu’nun ebediyen Türk kalacağının dünyaya bariz bir mesajıdır. Türk Milleti olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu haklı gurur, aynı zamanda bizlere birlik ve dirliğimizi her zaman koruma; başarılarımıza yenilerini ekleme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir. Bunun için de yeni kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakma sorumluluğuyla bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Türk milleti dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz’da olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin ve onun saygıdeğer mensubu olan İzmirli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla büyüterek bugünlere getiren devlet büyüklerimize ve ülkemizin güzide insanlarına saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

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