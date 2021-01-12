İzmir UNESCO’ya hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in öncelikli projeleri arasında yer alan Kemeraltı, yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla baştan sona yenilenerek ayağa kaldırılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir tarihi kent merkezinin kalbi Kemeraltı’nda Büyükşehir’in yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında aşırı yağışlardaki su taşkınları sona erecek, aydınlatma ve sokak düzenleme projeleri ile çarşı tarihine yakışır bir görünüme kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi değerlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’nı geleceğe taşımak için hazırladığı projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 200 milyon liralık yatırıma imza atan Büyükşehir, sokak sağlıklaştırma projeleri ile üst örtülerinden yeşil alan tasarımlarına kadar bölgenin tarihi dokusunu ve özgün yapısını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Tarihi aks canlanıyor

Konak Pier’den Kemeraltı’na, oradan Agora ve Kadifekale’ye uzanan hattı tarihi dokusuna uygun hale getireceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarihi kent merkezi olan Kemeraltı bölgesini bir kaldıraç olarak görüyoruz. Tarihi çarşıyı zemininden aydınlatmasına kadar yeniliyoruz. Çalışmalar tamamladığında Kemeraltı ve çevresi, herkesin güven ve aidiyet duygusuyla yaşadığı, 24 saat aktif bir kent merkezi kimliğine bürünecek” dedi. Havra Sokağı, 848 Sokak, Azizler Sokağı’ndaki yenileme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü Soyer, “Tarihi aks Havra’dan Agora’ya uzanacak. Agora’nın hemen yakınında Efes ile aynı kapasitede bir amfi tiyatro var. 2023 yılında buradaki kazıların bitirilmesini planladık. İzmir, Efes’tekine benzer büyük bir antik tiyatro daha kazanacak. Kadifekale’ den Konak Pier’e uzanan bu güzergâh tarihine yakışır bir şekilde ortaya çıktığında İzmir de ayağa kalkacak” diye konuştu.

"İzmir’in kalbi olacak"

2019 Yerel Seçimleri’ndeki adaylık sürecinde verdiği “Kemeraltı’nı baştan sonra restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacağız” sözünü hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir tarihi kent merkezinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edildi. Daimi listeye girmek için önümüzdeki süreci çok iyi değerlendireceğiz. Tüm yatırımlarımız, çabamız bu yönde. Bu sürece destek veren kurumlarımızla birlikte, el birliğiyle Kemeraltı’nı hak ettiği yere taşıyacağız. UNESCO Dünya Mirası statüsü ile birlikte Kemeraltı kent turizminin lokomotifi, İzmir’in kalbi olacak” sözlerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nı geleceğe taşıyacak projeleri:

Dev ihalenin yer teslimi yapıldı, çalışmalar başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde yaşanan su taşkınlarını sona erdirecek büyük çaplı altyapı yatırımına başlıyor. 55 hektar alanda altyapı iyileştirilirken üst yapı ve aydınlatma çalışmaları ile Kemeraltı tarihine yakışır bir görünme kavuşacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak ve İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar 153,7 milyon liraya mal olacak. Yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 500 metre ortak hizmet kanalı, 27 bin metre içme suyu hattı, 20 bin metre kanalizasyon hattı, 10 bin metre yağmursuyu hattı, 18 bin metre aydınlatma, enerji ve iletişim hattı yapılacak. 120 bin metrekare zemine granit döşenecek, 10 bin metrekare alana ise bazalt zemin kaplaması yapılacak. Tarihi dokuyu vurgulayan ve enerji verimliliğini esas alan bir akıllı aydınlatma sistemi sayesinde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanırken, tarihi çarşının karanlık sorunu da ortadan kalkacak. Arızalar ise tek merkezden anında görüntülenip sorun kısa sürede çözümlenebilecek. Anafartalar Caddesi’nde ise mimari ve tarihi dokunun algılanmasını sağlayacak şekilde üst örtü yapılacak. Hisarönü, Ali Paşa ve Çınaraltı Meydanı, Salepçioğlu Parkı, Şadırvanaltı, Kestane Pazarı, Başdurak ve Kemeraltı Camii meydanları yeniden ele alınarak sağlıklaştırılacak ve yeni yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. Alan genelindeki çalışmalar 3 yıl içinde bitirilecek.

Kemeraltı’nda “kuşaklama yöntemiyle” su baskınlarına çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak önemli bir yatırımı da sürdürüyor. "Kuşaklama yöntemiyle" yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Caddesi’nde terfi merkezi ile deniz arasında 90 santimetre çapında 72 metre uzunluğundaki 7 adet yağmur suyu borusunun döşeme çalışmaları son aşamaya geldi. Kemeraltı Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Eşrefpaşa Caddesi, Gazi Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Çankaya bölgesine yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenecek. Şehit Fethi Bey Caddesi’nde yağmur suyu ızgaraları yapılacak. Saat Kulesi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki içme suyu hattı yenilenecek. Gazi Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı, Eşrefpaşa Caddesi’ndeki içme suyu ve atıksu hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki mevcut alt yapı güçlendirilmiş olacak. Toplam 21,7 milyon liraya mal olacak çalışmaların 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Havra Sokağı’nda altyapı tamam sıra üstyapıda

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli bölgelerinden biri olan Havra Sokağı’nı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 136 metre uzunluğundaki sokakta yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılarak su baskınlarının önüne geçildi. İçme suyu, enerji, iletişim, aydınlatma hatları ile zemin döşemeleri yenilendi. 67 dükkanın bulunduğu sokakta üst örtü çalışmaları sürüyor. Ürün satış stantları, tabelalar ve sokak aydınlatmaları yenilenecek. Böylelikle tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli bölgelerinden biri daha ayağa kaldırılmış olacak.

848 Sokak’ta cephe iyileştirmeye geçildi

Büyükşehir, İkinci Beyler olarak da bilinen 848 Sokak’ta başlattığı sokak sağlıklaştırma uygulamasında altyapı çalışmalarını tamamladı. Sokaktaki elektrik, iletişim, atık su ve yağmur suyu hatlarını yeniledi. Kemeraltı’nın tarihsel süreçte geçirdiği değişimin fiziksel izlerini taşıyan, 13 tescilli ve 13 tescilsiz olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokakta altyapının ardından cephe iyileştirme çalışmalarına başlayan Büyükşehir, sonraki aşamada zemin kaplamasını ve aydınlatma elamanlarını da yenilenecek. Projenin, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bütününde yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yenileme uygulamaları için model oluşturması hedefleniyor.

Azizler Sokağı’na modern dokunuş

Kemeraltı’nda etap etap gerçekleştirdiği restorasyon projeleriyle tarihi çarşıya ve çevresine yeni bir soluk getirmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Azizler Sokağı olarak bilinen 920 Sokak’ta düzenleme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, 920 Sokak ile Eşrefpaşa Caddesi kesişiminde kalan sokağın 257 metrekarelik kısmı tarihi dokuya uyumlu bir biçimde park olarak düzenlenecek. Çalışmalar tamamlandığında Eşrefpaşa Caddesi’nden Kemeraltı Çarşısı’na yaya geçişi sağlanırken, Kemeraltı’nın en canlı kesimlerinden Havralar bölgesine erişimde 920 Sokak’ın etkisi artacak. Bölgedeki canlılığı korumak için yüksek kot farkı bulunan yerler kademelendirilerek dinlenme ve geçiş alanı olarak kullanılacak, mevcutta bulunan istinat duvarı kaldırılacak. Çalışmalar şubat ayında tamamlanacak. Büyükşehir, tüm bu çalışmalar iç in yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapıyor.