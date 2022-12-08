İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi TTI 16. kez kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar İzmir’de yapılan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı açıldı. Başkan Tunç Soyer, “Tüm sektör paydaşlarımızla İzmir için somut bir hedef belirledik: İzmir’e gelen turist sayısını dört milyona yükselterek 12 aya ve 30 ilçeye yaymak. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Bu yolun varacağı yeri, çok daha yüksek bir yaşam kalitesi yaratacağını da biliyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında 8-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ve 8-11 Aralık tarihlerindeki TTI Outdoor 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı. Fuar İzmir’de 16 ülkeden 210’dan fazla katılımcıyı ve dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerini ağırlayacak TTI İzmir ve TTI Outdoor’un açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer başta olmak üzere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Hale Gökhan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA) Başkanı Sunil Kumar Rumalla, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, il ve ilçe belediye başkanları, turizm sektörü profesyonelleri, yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Soyer: “Çök yönlü bir turizm stratejisi hazırladık”

Turizm sektörünü bisiklete binmeye benzeten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başarılarla, rakamlarla övünmenin mümkün olduğunu ama pedal çevirmekten asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Sadece deniz, güneş, kum üzerine kurulu turizm anlayışıyla yol alınamayacağını belirten Başkan Soyer, “Biz İzmir’de Kent Vizyon Ortaklığı ile bir turizm stratejisi hazırladık. Tüm sektör paydaşlarımızla İzmir için somut bir hedef belirledik: İzmir’e gelen turist sayısını dört milyona yükselterek 12 aya ve 30 ilçeye yaymak. Turizmin dijitalleşmesi bu hedefe ulaşmak için elimizdeki en büyük fırsat. İşte bu nedenle İzmir’in üç bine yakın destinasyonunu tek bir mobil aplikasyonda topladık. Türkçe, İngilizce ve birçok farklı dilde ücretsiz olarak kullanıma açtığımız Visit İzmir, İzmir’e gelmek isteyen turistlere daha yolculuğa çıkmadan rehberlik etmeye başlıyor. Yaptığımız çalışmaları daha da geliştirmek için bir diğer önceliğimiz, İzmir’e yapılan doğrudan seferler. Bu konuda İzmir’e uçuş düzenleyen havayolu şirketleri ile yakın bir ortaklık içinde çalışıyoruz ve bu çerçevede Direct İzmir programını başlattık. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Bu yolun varacağı yeri, çok daha yüksek bir yaşam kalitesi yaratacağını da biliyoruz” dedi.

“Pandemiyi yendik, turizm geri dönüyor”

Pandemiden sonra seyahat alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Başkan Soyer, “Biz İzmir’de yerel ölçekte turizm alanında atacağımız adımları planlarken küresel ölçekteki bu değişimi anlıyor ve İzmir’i bu değişimle uyumlu hale getiriyoruz. İki yıldır TTI fuarımızla birlikte düzenlediğimiz Outdoor fuarımız bu kararlılığımızın bir yansıması. Şunu belki de açıkça kabul etmek gerekiyor: Kent ekonomisine, esnafa, taksiciye faydası olmayan bir turizm anlayışı dünya genelinde ömrünü tamamladı. Türkiye’nin ucuz destinasyon haline gelmediği, yerelin kendi gücü ve bereketinden beslenen yeni bir turizmi ülkemizin tüm kılcallarına yaymak zorundayız. Bu konuda yaşadığımız heyecan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken her an daha da çoğalıyor. Pandemiyi yendik, turizm geri dönüyor. Dilerim dönüşümüz muhteşem olsun” ifadelerini kullandı.

“İzmir ne yaparsa güzel yapar”

Onur konuğu Antalya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal faydalar nedeniyle çağımızın en önemli endüstrileri başında geldiğini söyleyerek “Deneyimlerimizi paylaşacağımız TTI İzmir’in katılımcısı olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum” dedi. Geçen yılın onur konuğu Edirne’nin Belediye Başkanı Recep Gürkan ise “Doğru insanlarla, doğru bir yolda, doğru projelerle yürürseniz başarıyla ulaşırsınız. İzmir ne yaparsa güzel yapar, İzmirliler ne yaparsa hakkını vererek yapar. Olağanüstü güzel bir fuardayız. İzmir’i fuar kenti yapan tüm paydaşları kutluyorum” şeklinde konuştu.

“İzmir, Türk turizminin koçbaşıdır”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İzmir’in Türk turizminin koçbaşı olduğunu söyleyerek “İzmir, ilklerin şehridir. Hepimizin hayatında özel bir yeri olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın evidir. Turizm ve fuar sözcüklerinin en anlamlı olduğu İzmir’de, turizm fuarımızda yeniden bir aradayız. Turizm barıştır, kardeşliktir, işbirliği, paylaşma, dayanışmadır. Turizmcinin hedefi sadece para kazanmak değildir. Hizmet verdiği insanları mutlu etmektir. Turizm başka sektörlere benzemez, 60’a yakın sektöre kazandırır. Turizm İzmir’e çok yakışıyor” dedi.

“İzmir’den çok etkilendik”

Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA) Başkanı Sunil Kumar Rumalla, “Bugün çok önemli bir gün İzmir’de. Bunlar çok büyük fuarlar, tebrik ederim. Pandemi sonrasında turizm geri döndü. İzmir çok güzel bir şehir, çok çok etkilendik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını tebrik ediyorum” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise “TTI İzmir 16 yıllık süre içinde her gün ileriye gitti. Çok önemli bir turizm platformu oldu” dedi.

Başkan Tunç Soyer beraberindeki heyetle stantları ziyaret ederek katılımcılara başarılar diledi. Soyer, stantlarda yapılan yöresel yemeklere yardım ederek ziyaretçilere ikram etti.