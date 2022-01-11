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İzmir turizmi için önemli hamle: “Direct İzmir”

İzmir’de turizmi 12 aya yaymak, yurt içi ve yurt dışındaki şehirlere direkt uçuş sayısını arttırmak için hayata geçirilen ‘Direct İzmir’ uygulamasının tanıtımında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Direct İzmir bizim için İzmir’in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir’i İzmir yapan dünya ile ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir, o kabuğunu kıramazsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor” dedi.

Genel 11.01.2022, 15:14
İzmir turizmi için önemli hamle: “Direct İzmir”

İzmir’de turizmi 12 aya yaymak, yurt içi ve yurt dışındaki şehirlere direkt uçuş sayısını arttırmak için hayata geçirilen ‘Direct İzmir’ uygulamasının tanıtımında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Direct İzmir bizim için İzmir’in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir’i İzmir yapan dünya ile ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir, o kabuğunu kıramazsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor” dedi.

İzmir Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizm potansiyelini artırmak ve İzmir’den dünyaya yapılan uçuşları tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Direct İzmir’ projesinin lansmanı Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirildi. Lansmana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra hava yolu şirketlerinin temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Lansmanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok heyecanlı olduğunu belirtirek, “Direct İzmir bizim için İzmir’in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir’i İzmir yapan dünya ile ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir o kabuğunu kıramazsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor. Bu buluşmanın bizim için en değerli anlamı bu. En büyük şansımızı da bu buluşmayı mümkün kılan temsilci arkadaşlarımız. Onların güveni en büyük şansımız. İçleri rahat olsun. İzmir bu güveni asla boşa çıkarmayacak. Sizler İzmir’den güç aldıkça İzmir size güç vermeye devam edecek” dedi.

“Biz bütün insanlığın macerasının kesintiye uğradığı bu 2 yılda boş durmadık” diyen Soyer, “İzmir’in dünya kenti olması için çalışmalar yaptık. 2021 yılı başında önce İzmir Turizm Stratejisini yayınladık. Onun içinde yazanları tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Önce dijital turizm altyapısı hazırlamaya başladık. Turuncu Çember Hijyen Sertifikasını uygulamaya başladık. Sektör temsilcilerimizin talebi doğrultusunda tur otobüslerinin durması için Konak Meydanında durma noktaları belirledik. UNESCO dünya mirasında 2 mirasımız vardı, bunu 6’ya çıkarmak için çalışmalar başlattık. İzmir yeniden önemli bir kruvaziyer limanı haline getirmek için ilgili odalar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yıllar sonra ilk kruvaziyer gemisi Mart ayı içinde İzmir’e gelecek. İzmir’e direkt uçuşları güçlendirmeyi planladığımız proje ile sizle buluştuk” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in bir ruhu var”

Direkt uçuşları arttırmak için planladıkları üç ana başlığı da açıklayan Soyer, “İlki satışta olan ancak yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların, uçuşlarına devam etmesini sağlamak. İkincisi sadece yaz aylarında olan direkt uçuşların tüm yıla yayılması. Son olarak ise destinasyonlar arttırmayı hedefliyoruz. İzmirlilerin dünya ile buluşmasının kapısını açmaya çalışıyoruz. Bunun için İzmir’deki paydaşlarımız ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. İzmir Havalimanını yeni bir cazibe merkezi haline getirecek bu çalışma sadece Ege Bölgesi’nin değil tüm Türkiye’nin turizmine hareket getirecek. Gerçekleşen 49 direkt uçuş sayısı 54’e çıkacak. Bugün yapılan adım, sefer sayılarının arttırılması için çok önemli bir adım. Bu protokol ile İzmir’den direkt uçuş düzenleyen firmalarla ‘direktizmir.com’ adı ile bir internet sistemi kurduk. Vatandaşlarımız bu site sayesinde İzmir’den aktarmasız uçulabilen tüm noktaları kolayca öğrenebilecek. Yeni destinasyonları oluşturmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gövdemizle sizin yanınızda olacağız. İzmir’e katkı sunan tüm kurumların yanında olmak görevimiz. İzmir turizminin emin adımlarla ve tüm paydaşlarla bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortaklıkla İzmir turizmini pandemiye rağmen birlikte ilerleteceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir’in ruhu var ve bu ruh bizi zenginleştiren en temel değerimiz” diye konuştu.

“Umudumuz İzmir’in hak ettiği yere gelerek bir tatil noktası olması”

Hedeflerinin İzmir’in hak ettiği yere gelebilmesi olduğunu belirten Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, “Burada turizmin İzmir için öneminden önce İzmir’in turizm için öneminden bahsetmek lazım. İzmir turizm için başlı başına bir değer. Biz burada destek veriyoruz ve desteklenmeyi bekliyoruz. İzmir bilinen markalaşma sürecinde de emin adımlarla ilerleyen bir il. İzmir çıkışlı uçuşlarımıza bizler hiç ara vermeden devam ettik. Kapanışların yaşandığı, vize sorunlarının yaşandığı yerler de var. Müşterinin kafası çok karışık. Biz bu anlamda servis ekibimizi güçlendirerek yolcunun nasıl seyahat edebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Biz tek yönde 208 bin koltuk ile Almanya ağırlıklı destinasyonlar üzerinden hizmet veriyoruz. Yaz için 735 bin koltuk planlaması yapıldı. Satış anlamında ilerlemeye devam ediyoruz. Planlarımızı bu şekilde yaptık. İzmir’e doğrudan bağlanacak uçuşların bulunabilmesi için çok faydalı bir platform. Bu web sitesinin içeriği çok önemli. İzmir’i araştıran, keşfetmek isteyen müşteri İzmir’i taradığında bu uçuşlara ulaşma imkanı olacak. İzmir hem doğa hem çevre güzellikleri ile çevre illeri de büyük ilgi gören bir şehir. Avrupalı turist İzmir’in tarihi ve doğa güzelliklerini çok biliyor, umudumuz İzmir’in tüm dünyadan hak ettiği yere gelerek bir tatil noktası olmasıdır” diye konuştu.

Lansmana katılan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri de projeden övgüyle bahsetti. Konuşmaların ardından havayolu şirketlerinin temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Direct İzmir’ sözleşmesini imzaladı.

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