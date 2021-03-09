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İzmir trafiğinde ‘normalleşme’ yoğunluğu

Kontrollü normalleşme döneminin başlaması, kamuda esnek çalışma uygulamasının sona ermesi ve okullarda bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte İzmir trafiğinde hissedilir yoğunluk başladı. Ana arterleri kullanan motorlu araç sayısı yüzde 55’e varan oranlarda arttı.

Genel 09.03.2021, 11:40
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İzmir trafiğinde ‘normalleşme’ yoğunluğu

Kontrollü normalleşme döneminin başlaması, kamuda esnek çalışma uygulamasının sona ermesi ve okullarda bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte İzmir trafiğinde hissedilir yoğunluk başladı. Ana arterleri kullanan motorlu araç sayısı yüzde 55’e varan oranlarda arttı.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme dönemi hayata geçti. Beraberinde, kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim kurumlarının bazı sınıflarında kademeli olarak yüz yüze eğitime de geçildi. Servis araçlarının yanı sıra özel araçların da trafiğe çıkmasıyla birlikte İzmir’in ana arterlerinde hissedilir yoğunluk başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM), 1 Mart ile 8 Mart Pazartesi günlerine ilişkin verileri de bu artışı net şekilde gösterdi.

İşte artış oranları

Kent merkezinde, Fevzipaşa Bulvarı’nı kullanan araç sayısı; 1 Mart Pazartesi günü 07.30-08.30 saat diliminde 3 bin 138 iken; bu rakam 8 Mart Pazartesi günü aynı saat diliminde yüzde 26 artışla 3 bin 948 olarak sayıldı.

Konak-Alsancak istikametini kullanan araç sayısı; 1 Mart’ta aynı saat diliminde bin 242’ydi. 8 Mart’ta ise aynı saat diliminde yüzde 55 artışla bin 928’i buldu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda da Konak istikametine gelen araç sayısı 1 Mart günü 08.00-08.30 diliminde 3 bin 506 iken; 8 Mart’ta aynı saat diliminde bu sayı, yüzde 15 artışla 4 bin 21 olarak ölçüldü. Alsancak Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçiş yapan araç sayısı ise 1 Mart’ta 07.30-09.30 arası iki saatte 2731 iken; 8 Mart’ta aynı zaman aralığında yüzde 25 artışla 3 bin 427 oldu. Anadolu Caddesi’nde de Karşıyaka-Konak istikametinde 1 Mart’a göre 8 Mart’ta, 07.00-09.30 saatleri arasında yüzde 6 oranında yoğunluk artışı gözlendi. Bu saat diliminde caddeyi, 17 bin 131 araç kullandı.

Tüm gün dikkate alındığında ise 8 Mart Pazartesi günü, bir önceki haftanın aynı gününe göre kent trafiğinde ortalama yüzde 6 artış gözlendi.
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