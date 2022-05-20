İzmir polisinden öğrencilere gezi morali

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" çerçevesinde gezi etkinliği düzenledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" çerçevesinde İzmirli öğrenciler için Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerine gezi düzenlendi. İzmir’in çeşitli ilçelerinden kura ile belirlenen 35 öğrenci için düzenlenen antik kentler gezisinde öğrenciler, antik kenti gezip, piknik ve sportif faaliyetlere katıldı.

Öte yandan "proaktif polislik" uygulamalarından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri anlatılırken, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı. Öğrenciler geziye katılmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, emniyet yetkililerine teşekkürlerini iletti.