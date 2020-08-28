İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı
İZMİR MERKEZLİ 13 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet göstermeleri nedeniyle haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerine istinaden TSK içerisindeki ‘mahrem ağabeylerin’ yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ silahlı terör örgütü adına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet göstermeleri nedeniyle haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerine istinaden yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen, üst düzeydeki ‘mahrem ağabeylerin’ yakalanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir merkezli 13 ilde 59 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor
Operasyon kapsamındaki önemli şahıslardan olan ve daha önce sadece Bylock kullanıcısı olduklarından dolayı haklarında yakalama kararı çıkartılan Hakan K., Barış K’nin İzmir ili Deniz Kuvvetlerine mensup örgüt üyesi asker şahıslardan sorumlu olduğu, Remzi K., Rafet E’nin ise Donanma Komutanlığı’nın konuşlu bulunduğu Kocaeli ilindeki örgüt üyesi Deniz Kuvvetleri asker şahıslardan sorumlu olduğu ilk kez tespit edilmiş olup şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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