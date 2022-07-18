İzmir İtfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti

İzmir’in itfaiyesinin ateş savaşçıları, 9 günlük bayram tatili süresince başta orman yangınları olmak üzere çok sayıda olaya müdahale etti. İtfaiyesi 9-18 Temmuz tarihleri arasında binin üzerinde olaya müdahale etti. 20’si orman olmak üzere 726 yangını büyümeden söndürdü.

7 gün 24 saat görev başında olan İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9-18 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, 1.006 olaya müdahale etti. Sıcakların artması ve rüzgarın da etkisiyle çok sayıda orman yangını çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Urla-Alaçatı arası, Çeşme Ovacık ve Kısıkköy’de çıkan yangınlarda olay yerine giderek İtfaiye ekiplerine moral desteği verdi.

112 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar doğrultusunda 20’si orman yangını olmak üzere 1.006 olaya müdahale ettiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “89’u ev-iş yeri-araç yangını, 617’si ot-çöp-diğer yangın olmak üzere toplam 726 yangın olayına müdahale edildi. 142 hayvan kurtarma, 138 insan kurtarma olmak üzere 280 adet de kurtarma işlemi yapıldı. Trafik kazalarında 45 yaralı vatandaşımıza AKS ekiplerimizde görevli paramedik personelimiz tarafından kurtarma ve ilk yardım işlemleri yapıldı” dedi.

Orman yangınları kuru otların tutuşması sonucu ortaya çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile orman gönüllülerinin çalışmaları sonrasında, özellikle Çeşme’de meydana gelen orman yangında büyük bir felaketin önüne geçildiğinin altını önemle çizen İsmail Derse, “Yangının Özpamir Sitesi, Sağlık Sitesi ve Set-tur Sitelerindeki yerleşim yerlerine sirayet etmesi İzmir İtfaiyesinin müdahalesi sayesinde son anda önlendi. Bergama’da Soğancık Köyü yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangında bir Süt İşleme Tesisi’ndeki hayvanların büyük bir kısmı kurtarılırken 40’a yakın buzağı telef oldu ve tesiste maddi hasar oluştu. 17 Temmuz Pazar günü ise Menderes ve Gümüldür’de çıkan orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu söndürüldü. Ormana bitişik bulunan işyeri ve depolarda ise maddi zararlar oluştu. Orman yangınları özellikle yol kenarında bulunan kuru otların tutuşması sonucu çıkıyor. Çeşme yangınının ise yol kenarında bulunan tesiste tadilat çalışması yapan işçilerin iş makinelerinden çıkan kıvılcımla başladığı, çıkan orman yangınlarında yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğü varsayılmakta” şeklinde konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7 gün 24 saat İzmirlilerin yanında olduklarını hatırlatan Derse, “Hemşerilerimizden özellikle yaz aylarında çevrelerinde bulunan kuru otlar, orman alanları gibi yerlerde her zamankinden daha hassas davranılması ve olası bir aksi durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeleri, kendi can güvenliklerini koruyarak yangının büyümesine karşı önlem almaları konusunda hassas olmalarını istiyoruz” diye konuştu.