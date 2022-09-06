İzmir-İstanbul Karayolu’nda renk cümbüşü

Manisa’da hasat edildikten sonra boş alanlara serilen sultani üzümler, yeşilden kahve rengine doğru renk cümbüşü yaşarken, İzmir-İstanbul Karayolu adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. İzmir’den İstanbul ve Bursa’ya giden vatandaşların durup fotoğraf çektiğini söyleyen üzüm üreticisi Eren Acar, renk tonlarının görülmeye değer olduğunu söyledi.

Manisa’da geçtiğimiz haftalarda hasadına başlanan sultani üzümler, kurutulmak üzere boş alanlara seriliyor. Serilen üzümler yeşilden kahve rengine doğru adeta renk cümbüşüne dönüşüyor. Özellikle İzmir-İstanbul Karayolu’nun her iki tarafında da yer alan üzüm sergileri, yolu kullanan vatandaşlar için seyrine doyulmaz manzaralar oluşturuyor.

18 yaşından beri bağcılıkla uğraştığını söyleyen Eren Acar, “Rekolte bu sene normal. Herkesin tabii aynı değil. Farklı bölgelerde afetler olduğundan dolayı rekolte değişebiliyor. Kestikten sonra buraya getiriliyor. Burada ilaçlı suyla yıkandıktan sonra seriliyor. Hava şartlarına göre 8 ila 10 gün süre arasında kuruyor. Kuru üzüm olarak kaldırdıktan sonra da işletmelere satıyoruz ya da depoluyoruz” ifadelerini kullandı.

Piyasada 17 ila 22 TL arasında kuru üzüm alındığını söyleyen Acar, “Fiyat konusu en büyük sıkıntımız. Maliyetler çok yüksek. Maliyetlerin yükselmesinden dolayı bu üzüme yansımadı. İşletmeciler de satamadıklarını söylüyorlar. Bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki oyunlarının bedelini biz çiftçiler ödüyoruz. İşletmelere götürmedim ama duyduğum kadarıyla 17 ile 22 TL bandı arasında alım yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladıktan sonra 22-23 TL seviyelerinde bir alım yapılmış. Daha sonra bu fiyatlar gevşetilmiş. Bu da yağmur sonrası üzümde kalite kaybından yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ciddi bir alım yaparsa bu da fiyatları olumlu yönde etkiler” dedi.

İstanbul’da ya da Bursa tarafında oturan vatandaşların İzmir’den tatil dönüşü bağlarına uğradıklarını ve hem üzüm aldıklarını hem de fotoğraf çektiklerini söyleyen Acar, “Buraya İstanbul’da ya da Bursa taraflarında oturanlar uğruyor. Hem üzüm alıyorlar hem de sergileri beğenip fotoğraf çekiyorlar. Çünkü renklerin tonu çok güzel. Yağmur olmamış olsaydı bu çok daha da güzel olacaktı. Yağmurun da etkisiyle 10 numara değil. Geçtiğimiz yıl daha güzeldi” diye konuştu.