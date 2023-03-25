İzmir iş dünyasının acı kaybı

İzmir’in tanınmış iş insanlarından ve Altay Spor Kulübünün eski başkanlarından Kemal Zorlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Altay’da uzun yıllar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan, Futbol Federasyonu’nda Profesyonel Şube Sorumlusu olarak çalışan ve kentin birçok sivil toplum kuruluşunda yer alan Kemal Zorlu, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede, akşam saatlerinde vefat etti.

Evli, iki çocuk babası Zorlu’nun cenaze programı ise henüz açıklanmadı.