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İzmir esnafı, “Şükür kavuşturana” dedi

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlarla kısıtlamaların gevşetilmesi, esnaf tarafından sevinçle karşılanırken, bazı esnaflar ise sevinçlerini dükkanlarının önündeki tabelalara “şükür kavuşturana” yazarak mizahi bir dille anlattı.

Genel 02.03.2021, 12:18
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İzmir esnafı, “Şükür kavuşturana” dedi

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlarla kısıtlamaların gevşetilmesi, esnaf tarafından sevinçle karşılanırken, bazı esnaflar ise sevinçlerini dükkanlarının önündeki tabelalara “şükür kavuşturana” yazarak mizahi bir dille anlattı.

Yaklaşık 3,5 ay önce Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında kapanan restoran ve kafeler, dün akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile bugün sınırlı da olsa açılmaya başladı. Sabah saatlerinde temizlik ve dezenfekte işlemlerine başlayan işletmeler, gerekli önlemleri alarak işletmelerini açmaya hazırlanıyor.

3,5 aydır dükkanlarının kapalı olduğunu ve bu süreçte çalışmayı özlediğini söyleyen Gökhan Tufan, “Dün akşam gelen kısıtlamaların gevşetilmesi haberinden sonra, sabah saatlerinde tüm ekibimizle temizlik çalışmalarına başladık. Yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Temizlik işlemlerini bitirip, dezenfeksiyon ekiplerinin de gelmesinden sonra işletmemizi açılmaya hazır duruma getireceğiz. Kısmetse de öğleden sonra dükkanlarımızı açarak misafirlerimizle 3,5 ay sonra kavuşmayı düşünüyoruz" dedi.

"Misafirlerimize bahçede hizmet vereceğiz"

İlk etapta dükkanlarının iç mekanını müşterilere açmayı düşünmediklerini kaydeden Tufan, "Mümkün olduğu kadar bahçede hizmet vermeyi hedefliyoruz. Esnaflar olarak, 3,5 ay sonra gelen bu kararı çok olumlu karşıladık. Tabi bu süreçte zor zamanlar geçirdik ve artık bu zor zamanları gerek ekonomik, gerekse de psikolojik olarak geride bırakmayı umuyoruz. 20 Kasım’da kapatmıştık dükkanımızı, bugün ise 2 Mart. Geçen bu süreçte gerek psikolojik, gerekse de ekonomik olarak çok yıprandık ama bugün sanki dükkanlarımızı tekrardan açıyormuşuz gibi hissediyorum. Bu sebeple de çok neşeliyim. Geçtiğimiz bu süreçte kötü günler yaşadık fakat her kışın da bir baharı var” ifadelerini kullanarak alınan karardan mutlu olduğunu söyledi.

"Allah bir daha ayırmasın"

Kendileri için sürecin çok zor geçtiğini anlatan Atakan Altan ise "Bizim için zor bir süreçti. Yaklaşık 3,5 aydır kapalıydık. Yarın, Allah’ın izni ile başlangıcı yapıyoruz. İş arkadaşlarımızla uzun süredir görüşemiyorduk. Bu sabah onlarla buluştuk, ilk olarak çayımızı içtik ve sohbetimizi yaptık. Sonrasında mekanın genel temizliğini yapmaya başladık. Dezenfekte işlemlerini de hallettikten sonra açılmaya hazır duruma geleceğiz. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de mesafeli bir şekilde masalarımızı ayarlıyoruz. Misafirlerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Şükür kavuşturana, Allah bir daha ayırmasın" diyerek bir daha böyle bir sürecin yaşanmamasını temenni etti.

Altan, dükkanın kapısında bulunan tabelaya ise “şükür kavuşturana” yazarak sevincini mizahi bir dille anlattı.
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