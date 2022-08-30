İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu heyecanı başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2-11 Eylül tarihlerinde Kültürpark’ta 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’yla düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’nun tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, İEF mirasına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “İEF’nin çıtasını her yıl daha da yükseltmek için çalışıyoruz. İEF’yi Terra Madre Anadolu ile bu yüzden buluşturmak istedik. Terra Madre’de ilk defa İzmirli markasıyla küçük üreticimizi ihracatçı hale getireceğimiz için de çok gururluyuz” dedi.

İzmir’in ticari ve kültürel hafızasını bugüne taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 2-11 Eylül tarihlerinde 91’inci kez kapılarını açarken, dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya da ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak İEF ve Terra Madre Anadolu öncesinde 10 gün boyunca dolu dolu geçecek programı basın mensuplarına tanıttı. Kültürpark’taki basın toplantısına Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ile Suphi Şahin ve basın temsilcileri katıldı.

“Bu miras son derece kıymetli”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyecan verici bir buluşmanın arifesinde ilk sunumu yapmanın gururunu taşıdığını belirterek “İEF bir cumhuriyet mirasıdır. İktisat Kongresi’nin hemen ertesinde Milli Numune Sergisi olarak başlamış, sonra panayıra, ardından da rahmetli Behçet Uz’un üstün gayretleri sonucunda fuara dönüşmüş. Bütün dünya kentleri EXPO peşinde koşar. İzmir de bunun için çok emek verdi, vermeye devam ediyor. Bir taraftan biz 91 yıldır küçük bir EXPO düzenlemeye devam ediyoruz. 91 yıl boyunca kapılarını hiç kapatmamış. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile açmış. 12 Eylül’de sadece bir gün kapatmış. Bu miras son derece kıymetli. Biz de buna sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir, dünyanın odağında

91 yıldır düzenlenen İEF’nin çıtasını her yıl daha da yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Soyer, “İEF’yi Terra Madre Anadolu ile bu yüzden buluşturmak istedik. Terra Madre, dünyanın en büyük gastronomi fuarı ama gastronomi sadece lezzetten ibaret değil. Gastronomi tarım, gıda güvenliği, kültür, sağlık, turizm ve küresel iklim kriziyle de ilgili. Aslında hepsinin buluşma noktası. Dünyanın odağında şu anda gastronomi var ve dünya iklim kriziyle beraber gastronomiyi, tarımla beraber gastronomiyi, gıda güvenliğiyle beraber gastronomiyi, turizmle beraber gastronomiyi konuşmaya devam ediyor. 91. kez kapılarımızı açarken sadece uluslararası bir fuara ev sahipliği yapmıyoruz, aynı zamanda gündeme de parmağımızı basmış oluyoruz. Son derece heyecanlıyız. Pandemi ve küresel iklim kriziyle kendi kendine yeten bir ekonominin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Hepsi iç içe geçti ve bu vesileyle İzmir dünyanın odağında İzmir yerini alıyor. Bununla büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İEF sosyalleşme alanı”

Başkan Soyer İEF’yi büyütmeye devam edeceklerini belirterek, “İEF, sadece bir fuar değil. Aynı zamanda sosyalleşme alanı, meydanı. Eğlence meydanı, eğitim meydanı, inovasyon meydanı. Türkiye yürüyen merdivenle ilk kez 1971 yılında İEF’de tanışıyor. İzmir Fuarı o kadar çok ilke imza atıyor ki, İzmir’e, Türkiye’ye, dünyaya ayna tutuyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, pandemi bir yandan, kriz bir yandan, savaş burnumuzun dibinde. Herkesin ciddi şekilde morali bozuk. İnsanlar fuarla bir nebze nefes alacaklar, eğlenip coşacaklar. Sevdikleriyle güler yüzlü bir gün geçirecekler. Bunun da son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu kadar dolu ve içeriği zengin bir programla bu sene karşınıza çıkıyoruz” dedi.

İzmirli markası görücüye çıkıyor

Başkan Soyer, “Başka Bir Tarım Mümkün” derken Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tam bağımsızlık, kendi kendine yeten bir ekonomiyle mümkündür” sözünden feyz aldıklarını ifade etti. Ülkenin bu durumdan giderek uzaklaştığını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Politikasızlıkla, tarımın başıboş kalmasıyla kendi kendine yeten ekonomi olmaktan uzaklaştık. Bu yüzden Terra Madre’de küçük üreticilerimizi ihracatçı haline getireceğiz. Geçen ay Bademler köyünde kesme çiçek ihracatı yapan kooperatifimiz Hollanda borsasında ilk satışını gerçekleştirmişti. Büyük gurur duyduk. Terra Madre’de de ilk defa İzmirli markasıyla, Çoban Haritası vesilesiyle çobanlardan aldığımız süt mamullerini ilk kez görücüye çıkartacağız ve ilk kez ihracatını gerçekleştireceğiz. Küçük üreticimiz İzmir’de ihracatçı olmaya başlıyor.”

“Geleceğin siyasal iklimini de İzmir’den kuracağız”

“Barışın İkinci Yüzyılı” afişiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Biz tam bağımsızlık için mücadele ederken, kuracağımız barış kimse tarafından bozulamasın’ sözünden yola çıktık. Biz eğer burnumuzun dibinde Suriye’de, Irak’ta insanlar birbirinin boğazını keserken İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde barış içinde yaşıyorsak bunu bu vizyona, öngörüye borçluyuz. Bizim en çok sahip çıkmamız gereken mirasıdır Atatürk’ün barış. Dünyanın en büyük barış insanıdır Atatürk. Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barışla zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmek kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü, büyük bir zafer kazandık. Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor. Hatay’da 1931 yılında diyor ki ’savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa suçtur. Biz ancak ve ancak öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız.’ Türkiye’nin bu siyasal ikliminde her sözcükten cümleden icraattan bir kutuplaştırma, ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum. Yüz yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Bu çok üzücü. Umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklimi yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir’den kuracağız” dedi.

“Ana sponsor olmak gurur verici”

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir için çok önemli bir sene olduğunu belirterek “Kurtuluşun yüzüncü yılı olması çok önemli. Böyle bir yılda da İEF ana sponsoru olmak onur verici. Bu fırsatı bize tanıdığı için Tunç Soyer’e ve İZFAŞ’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Terra Madre’yi çok değerli buluyoruz”

Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ise bu yıl da etkinlik sponsoru olduklarını vurgulayarak “Türkiye’nin dört bir yanında yerel üreticilerin ve kooperatiflerin ürünlerinin pazarla buluşması için desteğimizi sürdürüyoruz. Terra Madre’yi bu nedenle çok değerli buluyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“91 yıldır kapılarını hep açtı”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 91 yıldır kapılarını aralıksız açtığını ve bir Cumhuriyet mirası olduğunu söyleyerek, “Bu devamlılığın sırrı fuarın Türkiye’yi dünyaya dünyayı da Türkiye’ye bağlaması, tanıtması. İEF, bu misyonunu bu yıl da sürdürecek. Başkan Tunç Soyer’in ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ vizyonu doğrultusunda bu yıl Terra Madre’ye de ev sahipliği yapacağız. İEF ve Terra Madre’de 43 ülkeden 389 katılımcıyı ağırlayacağız. Yabancı katılımcıların yanı sıra yerli kooperatifler, üretici birlikleri ve küçük üreticiler, Slow Food birlikleri ürünlerini sergileyecek. Dünyanın lezzetleri İzmir ile, İzmir’in lezzetleri dünyayla buluşacak” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez İzmir’de: Terra Madre Anadolu

1986 yılından bu yana Slow Food’un (Yavaş Gıda) önderliğinde İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen Terra Madre, bu kez İzmir’den dünyaya seslenecek. Dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için İzmir’de hayata geçirdiği “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla Türkiye’de ilk kez İzmir’de “Terra Madre Anadolu” adıyla düzenlenecek.

İEF için geri sayım başladı

91. kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru Migros, medya sponsoru ise Kafa Radyo oldu. Fuarın giriş ücretleri tam 8 TL, öğrenci 3,50 TL olarak belirlendi. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

ief.izfas.com.tr adresinden Mogambo Geceleri, Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri ve LOL TBF Türkiye Büyük Finali 2022 için alınan giriş biletleri üzerindeki QR kodu, fuar giriş kapılarında gösterilerek ücretsiz giriş yapılabilecek.