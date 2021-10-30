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İzmir depreminin yıldönümünde saygı yürüyüşü
117 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki 30 Ekim İzmir depreminin 1. yıl dönümünde, yıkılan Rıza Bey Apartmanının önüne karanfil bırakılarak, ardından saygı yürüyüşü yapıldı.
Genel 30.10.2021, 15:15
117 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki 30 Ekim İzmir depreminin 1. yıl dönümünde, yıkılan Rıza Bey Apartmanının önüne karanfil bırakılarak, ardından saygı yürüyüşü yapıldı.