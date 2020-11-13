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İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarı başında anıldı

İZMİR’DE 2 HAFTA ÖNCE BUGÜN MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI.

Genel 13.11.2020, 15:29
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İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarı başında anıldı

İzmir’de 2 hafta önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, yakınları tarafından mezarları başında anılırken, Doğanlar Apartmanı enkazında hayatını kaybeden Eda Savran Küçükyumuk’un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray’ın atkısı bırakıldı.

İzmir’de 2 hafta önce bugün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı. Depremde hayatını kaybedenlerden Hacılarkırı Mezarlığına defnedilenler, Cuma vakti yakınları tarafından dualarla anıldı.

Depremde, Bayraklı ilçesindeki Yağcıoğlu Apartmanında enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver’in sevenleri, yakınları için dualar edip, mezarlarına çiçekler bıraktı. Vefat edenlerin yakınları, mezar başında dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Mezarına Galatasaray atkısı bırakıldı

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 258 Sokak’ta bulunan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden Eda Savran Küçükyumuk’un mezarına da yakınları tarafından Galatasaray atkısı bırakıldığı görüldü. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Küçükyumuk’un mezarına bırakılan sarı-kırmızılı atkıda ‘Eda Küçükyumuk’ isminin yazılı olduğu görüldü.
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