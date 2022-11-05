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İzmir depreminde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Efe son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, İzmir’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 05.11.2022, 13:52
İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, İzmir’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.