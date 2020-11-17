İzmir Büyükşehir’den korona virüs kararları

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs vakalarında artış nedeniyle önemli kararlar aldı. Karara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgını rakamlarında görülen artış sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de tedbir niteliğinde bir dizi kararlar aldı. Alınan kararları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Alınan karara göre, yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verilirken, Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza’nın işlettiği tüm restoran ve kafelerin yanı sıra Meslek Fabrikası’nın kurslarının da bir süre kapalı kalacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de alınan kararlarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Artan salgının önüne geçmek için ek önlemler alıyoruz. Yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara veriyoruz. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza’nın işlettiği tüm restoran ve kafeler, Meslek Fabrikası’nın kursları bir süre kapalı kalacak" sözlerine yer verdi.