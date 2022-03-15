banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava meyve ve sebze fiyatlarına bomba gibi vurdu!
Soğuk hava meyve ve sebze fiyatlarına bomba gibi vurdu!
Ruslar gayrimenkul için Türkiye’ye yönelecek
Ruslar gayrimenkul için Türkiye’ye yönelecek
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
3 başbakan Kiev'e gidiyor!
3 başbakan Kiev'e gidiyor!

İzmir Büyükşehir’den Buca Metrosu’nun yapım ihalesinin iptal kararına ilişkin açıklama

İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Buca Metrosu ihalesine iptal kararı verdi.

Genel 15.03.2022, 14:27
İzmir Büyükşehir’den Buca Metrosu’nun yapım ihalesinin iptal kararına ilişkin açıklama

İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Buca Metrosu ihalesine iptal kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kararı hukuka aykırı olarak tanımlarken, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle temeli atılan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımı olarak bilinen Buca Metrosu ile ilgili mahkemeden iptal kararı çıktı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, 3 milyar 921 milyon TL’ye mal olacak “İzmir hafif raylı sistemi 5. aşama Üçyol-Buca arası yapım işi” ihalesini iptal etti.

İzmir Büyükşehir: "Karar hukuka aykırı"

Temeli atılan Buca Metrosu ihalesinin iptal edilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Kararı hukuka aykırı olarak tanımlayan büyükşehir, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada, "Öncelikle bilinmesi gerekir ki davaya konu işin ihale süreci mahkemenin dayanak gösterdiği yasal mevzuat çerçevesinin dışında kalmaktadır. (İhaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler, Türkiye’de yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlarından olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına ve Yüksek Mahkeme Danıştay da dahil olmak üzere bu konuda verilmiş bulunan İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri kararlarına dayalı olarak yürütülmemiştir.)"

"15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir"

Büyükşehir şöyle devam etti:

"Davaya konu işin finansmanının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi anlaşmaları ile karşılanmış olunması nedeniyle, iki aşamalı ihale süreci Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kurallarına göre ve EBRD’nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple ihale ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde/Derecede (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik belirlemeler ve değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘Satın Alma Politikaları ve Kurallarına, EBRD’nin Standart Satın Alma Belgeleri (SPDPW)’den olan ve ihale dokümanları arasında yer alan veya atıfta bulunulan;

1.Birinci ve İkinci Aşama tekliflerin hazırlanmasına, sunulmasına, değerlendirilmesine ve ihalenin karara bağlanmasına yönelik usul, esas ve kuralların yer aldığı ‘Bölüm I: İsteklilere Talimatlar (ITP)’a,

2. Birinci ve İkinci Aşama Tekliflerin Değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların belirlendiği ‘Bölüm III: Değerlendirme Yöntemi’ne,

3. Anormal Derecede Düşük Tekliflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların yer aldığı 01 Ağustos 2019 tarihli ‘İş Sözleşmeleri İçin Anormal Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Kılavuzu (Rehberi)’ ve ekindeki Analiz Formatına (Ek:1- Birim Fiyatların Detaylı Analizi için Örnek Form.), idare tarafından hazırlanıp ihale dokümanları arasında ihaleye telif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu İşin yapımını oluşturan iş kalemleri ile miktarlarına yer verilen fiyat çizelgelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve EBRD mevzuatına göre yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir."

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19