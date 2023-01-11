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İzmir Bozdağ’a mevsimin ilk karı düştü
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’a mevsimin ilk karı düştü.
Genel 11.01.2023, 11:38
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’a mevsimin ilk karı düştü.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ Mahallesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan yağışla Bozdağ’ın zirvesi beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. 2159 metre yüksekliğiyle İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.