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İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezinin yeni yerleşkesi açıldı

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN ATLI POLİS EĞİTİM MERKEZİ’NİN YENİ YERLEŞKESİ, YAPILAN TÖRENLE AÇILDI. AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN AŞKIN, "ATLA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR MİLLETİZ VE AT, TÜRK POLİSİ’NE ÇOK YAKIŞIYOR” DEDİ.

Genel 28.07.2020, 16:21
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İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezinin yeni yerleşkesi açıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün Atlı Polis Eğitim Merkezinin yeni yerleşkesi, yapılan törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Atla özdeşleşmiş bir milletiz ve at, Türk Polisi’ne çok yakışıyor” dedi.

Özellikle spor müsabakaları ve toplumsal olaylarda, son dönemlerde ise sahillerde İzmirlilerin görmeye alıştığı atlı polis birlikleri, Konak ilçesinde bulunan Ege Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesine taşındı. Konak Belediyesi tarafından tahsis edilen yerleşkenin açılışına İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polis memurları katıldı.

“Kalifiye personel ve at sayısını arttırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Törenin açılış konuşmasını İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan gerçekleştirdi. Alan, “Kalifiye personel ve at sayısını arttırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisin tahsisi sebebiyle Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. ‘Atın üzerindeki Türk’tür, Türk değilse yüktür’ lafını şiar alarak güzel İzmirimiz’e hizmet vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"At, Türk Polisi’ne çok yakışıyor”

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise yaptığı konuşmada yeni tesisle birlikte hem at hem de personel sayısının artacağının altını çizdi. Aşkın, “Köpeklerimiz ve atlarımız şehrin güvenliğini sağlamada bizlere çok yardımcı oluyor. Bomba, uyuşturucu, kayıp çocuğu bulan köpeklerle ve spor müsabakaları, toplumsal olaylar ve sahillerde bizlerle görev yapan atlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Eski tesisimiz, 740 metrekarelik dar bir alandaydı ve ben çok üzülüyordum. Çünkü atlara çok dar alanlarda bakmak zorundaydık. Böyle bir imkan olunca projeye dört kolla sarıldık. Arkadaşlarımız bu sürede çok emek verdi. Kısa sürede bize yakışan ve yeterli bir tesise kavuştuk. Atlarımız ve personelimiz adına çok mutluyuz. 2000 yılında atlı birlikler 5 atla göreve başlamışken, bugün 10 atımız var. Bunun yanı sıra personel kursumuz da devam ediyor. Kurs bittikten sonra 12 personelle 6 devriye çıkarabileceğiz. At sayısını 20’ye, personel sayımızı da 50’ye çıkarmak istiyoruz. Yeni tesisimizde 39-40 ata ev sahipliği yapabilecek yerimiz ve imkanımız var. İzmirliler ve turistler de hem görsel hem de hizmet açısından atlı birliklerden çok mutlular. Atla özdeşleşmiş bir milletiz ve at, Türk Polisi’ne çok yakışıyor” dedi.

Hüseyin Aşkın at bindi

Toplantının açılış konuşmalarının ardından yerleşkenin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Törende atlı birlikler de kısa bir gösteri sergiledi. Yerleşkeyi gezen Aşkın, yetkililerden bilgi alırken, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte at binmeyi de ihmal etmedi.

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