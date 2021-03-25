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İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye çalışıyorlar

Manisa’nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara yolları ekipleri, İzmir-Ankara D300 Karayolunda herhangi bir aksama yaşanmaması içi kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Genel 25.03.2021, 16:27
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İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye çalışıyorlar

Manisa’nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara yolları ekipleri, İzmir-Ankara D300 Karayolunda herhangi bir aksama yaşanmaması içi kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, Manisa’nın Kula ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, kısa süre içinde etrafı bembeyaz yaptı. Tipi şeklinde yağan kar, İzmir-Ankara D300 Karayolunda da etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda, ekipler herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştı. 3 küreme ve tuzlama aracı ile kara yolunda aralıksız çalışan ekipler, kara yolunda trafiğin aksamasına da engel oldu.

İlçede yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, hafif şekilde aralıklarla devam ediyor.
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