İzmir afet bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere yardımların ilk günden bu yana aralıksız devam ettiğini belirterek, yapılan yardımlar hakkında paylaşımda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve civar illerde şiddetli yıkıma sebep olan depremlerin hemen ardından toplanan insani yardımlarla çeşitli kurum/kuruluşlardan personel ve gönüllülerden oluşan yardım ekiplerinin bölgeye ivedilikle sevk edildiğini ve bu sevklerin halen devam ettiğini belirtti.

İzmir’den afet bölgesine 11 bin 454 kişinin yanı sıra 2 bin 531 çadır, 361 iş makinesi ve 114 jeneratörün ulaştırıldığını kaydeden Köşger, “İzmir’den ilk depremin gerçekleştiği saati takiben; 25 uçak (defaatle uçuş), 2 ayrı Ro-Ro gemisi, 2 ayrı tren seferleri (toplam 47 vagon malzeme), 286 tır ve 491 kamyon-kamyonet ile toplam 5 milyon 100 bine yakın insani yardım malzemesi bölgeye gönderilmiştir” bilgisini paylaştı.

Köşger, İzmir Valiliği koordinasyonunda yapılan yardımların detaylarını ise şu şekilde açıkladı:

"224 bin 609 battaniye, 91 bin 12 erzak kolisi, 1 milyon 623 bin 54 gıda ürünü, 947 bin 395 temizlik ürünü, 856 bin 225 giyim ürünü, 983 bin 852 tekstil ürünü, 11 bin 408 ısıtıcı ürünler, 326 ton odun, kömür ve akaryakıt, 354 bin 781 ilaç ve tıbbi malzeme, 2 bin 531 çadır, 361 iş makinesi, 114 jeneratör, 973 konteyner, prefabrik tuvalet ve duş, 583 inşaat malzemesi, 925 oyuncak, bin 95 kedi ve köpek maması.”