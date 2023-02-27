İzmir açıklarında korkutan deprem

Ege Denizi’nde İzmir’in Foça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde Foça’ya 4.87 kilometre uzaklıkta saat 21.22’de yerin 14.5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.