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İzlanda radyosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği şarkıyı çaldı
İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çalındı.
Genel 26.08.2022, 16:26
İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çalındı.
Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, İzlanda’da araç kullanırken bir radyo programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısına denk geldi. Program sunucusu şarkının ardından, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti” ifadesini kullandı.
Şarkıyı duyunca şoke olan Yıldırım, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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