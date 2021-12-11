İyilik elçisi doktorlar

İzmirli doktorlar, sağlık muhabirleri tarafından başlatılan ‘İyiliklerde Buluşalım” sosyal sorumluluk projesinde el ele verdi. Sosyal medya üzerinden ‘challenge’ yapan doktorlar, örnek bir dayanışma örneği gösterdi. İyilik elçilerinden Prof. Dr. Safiye Yılmaz sayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştü.

Sağlık Muhabiri ve Yazar Erkan Doğan öncülüğünde başlatılan ‘İyiliklerde Buluşalım’ isimli sosyal sorumluluk projesi, İzmirli hekimlerin katılımıyla hızla büyüdü. Projeye; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kiriş, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz katıldı.

"İyilik Bayrağı" elden ele geçti

Op. Dr. Emre Canverenler, orman yangınlarının ardından katıldığı sosyal sorumluluk projesine 100 adet fidan bağışı ile katıldı. Canverenler, Buca ilçesindeki Mimar Kemalettin İlkokulu’nda otizmli çocukların bulunduğu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) sınıfının ihtiyaçları karşılanması için Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yardım kampanyasını başlattı. Dr. Kiriş de, Bornova’daki Özel Aydınel Koleji ve hayırseverlerin katkılarıyla okula yepyeni bir OÇEM sınıfı kazandırıldı. Dr. Kiriş’ten iyilik bayrağını devralan yine Doç. Dr. Cüneyt Narin ise Beyazay Görme Engelliler Derneği İzmir Şubesine Beyaz Baston bağışında bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz da bu bayrağı yine devraldı.

"Yüzlerindeki mutluluk her şeye değerdi"

Dr. Yılmaz, sosyal sorumluluk projesi hakkındaki görüşmelerini şöyle anlattı:

"Bu proje kapsamında Sevgi Evlerindeki çocuklarımızdan isteklerini bize yazmalarını istedik. Çok kısa bir süreliğine de olsa onların yüzlerini gülümsetebilir miyiz diye düşündük. Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımız bize küçük zarflarla isteklerini ilettiler. Ben Koruyucu Aile Derneği üyesiyim. Oradaki çocuklarla bizzat ilgilenmeye çalışıyoruz Bunda ortağım Dernek Başkanı Gülsüm Erdinç’in çok büyük katkısı var. İyilik insanın her zaman kendisine döner. Tüm insanlar olarak iyiliğe çok ihtiyacımız var. Yaptığımız iyiliğin karşılığını mutluluk ve gülümseme ile görmeye çok ihtiyacımız var. Belki bir parça iyiliği yayabiliriz ümidiyle bu projenin içerisinde yer almak istedim. Kızlarımızın yüzündeki mutluluk o denli güzeldi ki, günlük hayatında yaşadığım mutluluktan çok daha büyük bir mutluluktu. Onların yüzlerindeki mutluluk her şeye değerdi."