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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan ’CHP’li belediye başkanlarının Akşener ziyareti’ iddialarına ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
Genel 04.03.2023, 19:10
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.