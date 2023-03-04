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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.

Genel 04.03.2023, 19:10
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.

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