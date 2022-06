İyi bıçak hayvana daha az acı verir

Eskişehir’de 4 kuşaktır bıçakçılık yapan Şenol Başak, "Bıçak seçimi önemli. Keskin bıçak hayvana daha az acı veriri" dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, inananlar bu önemli gün için hazırlıklara başladı. Kurban kesecek vatandaşların en önemli araçlarından olan bıçak da en çok üzerine düşülen konulardan biri. Bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tutan vatandaşlar daha keskin bıçaklarla daha zahmetsiz bir ibadet yapmak için bu işlemi yaptırıyor. Bazı vatandaşların da yeni bıçak aldığı şu günlerde, bıçakçılıkla uğraşan işletmelerde yoğunluk göze çarpıyor. Sağlam ve keskin bıçağın hayvana ve ibadeti gerçekleştirecek kişiye kolaylık sağlayacağını söyleyen işin ehli ustalar, vatandaşları bıçak seçimin satışı gibi çeşitli konularda uyardı.

“Muhakkak yedek bıçak olmalı”

Kardeşleriyle birlikte Odunpazarı ilçesinde bulunan Sıcaksular bölgesinde 4 kuşaktır bıçak bileme ve satışı yapan Şenol Başak, keskin ve sağlam bıçağın önemine değindi. Keskin bıçağın kurban olacak hayvana daha az acı vereceğinin altını çizen Başak, “Büyükbaş hayvanı işi bilen adam tek bıçakla halleder ama normalde iki ya da üç bıçak olması gerekir. Nedeni ise, ola ki bıçakta bir sorun çıkar ise o bıçağa hayatta hayvanı kestiremezsiniz. Yani muhakkak yedek bıçak olmalı. Minimum iki bıçak olmalı. En önemli konu can, can kolay çıkmıyor. Ondan da bıçağın iyi olması şart. Kör bıçak, kullanıcı açısından çok tehlikeli. Örneğin hayvanın boğazına bıçağı vurduğunuz zaman kesmediğinde hayvanın bir çırpınışında bıçak Allah korusun bir sakatlık çıkarabilir. Kör bıçak kesinlikle kullanılmamalı. Bir tane kasap bıçağı 100-150 lira. Bu para şu zamanda çok bir para değil. Hem ibadeti yapan tehlikeye girmesin hem de hayvan acı çekmesin. Keskin bıçak her zaman için hayvana daha az acı verir, kullanıcı da oluşabilecek risklerden kaçmış olur” diye konuştu.

“Bıçak fiyatları 15 liradan 900 liraya kadar uzanıyor”

Yoğunluğun yavaş yavaş başladığına değinen Şenol Başak, günlük yapılan işler hakkında rakam verdi. Günde 100 âdete kadar bıçak satışının gerçekleştiğini ifade edem esnaf, çok sayıda bıçağında bileme işlemi gördüğünü ifade etti. Günlük yapılan işler ve yoğunluk hakkında Şenol Başak şöyle konuştu;

“Günlük ortalama 50 ile 100 adet arasında bıçak satıyoruz. Arife gününde bu daha da yoğunlaşır tabi ki her sene olduğu gibi. Bileme olayı da günlük 70 ile 100 paket arasında değişiyor. Ufak ufak yoğunluk başladı diyebiliriz. Bu sene bileme 6 lira geçen sen 4 liraydı. Bıçak fiyatları ise 15 liradan 900 liraya kadar uzanıyor. Düzgün bir kasap bıçağı 100 liradan aşağıya alınmaz. Kaliteli bir bıçak isteniyorsa 100 ile 200 lira arasında değişiyor.”

“Amatörlerden uzak dursunlar”

Bayrama yaklaştıkça yoğunluğun arttığını söyleyen Şenol Başak, daha rahat hizmet için kesinlikle son günün beklenmemesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan tecrübeli esnaf, “Vatandaşlara tavsiyem son zamanlara bırakmasınlar. Sakinken bu işlemlerin yapılması daha sağlıklı olur. Son zamana bırakılan işlemlerde hem biz yoruluyoruz hem de ibadete geç kalıyorlar. Bu işi bilmeyen amatörlerden uzak dursunlar, bizim gibi deneyimli satış noktalarına gelirlerse paranın karşılığını alılar” ifadelerin kullanarak uyarıda bulundu.