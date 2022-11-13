İTO Başkanı Avdagiç’ten bombalı saldırıya lanet mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstiklal Caddesi’nde yüreklerimizi yakan hain saldırıyı nefretle lanetliyorum. Huzur ortamımızı bozmak, kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen bu hainler, hak ettikleri karşılığı en şiddetli şekilde görecekler" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, bugün saat 16.20’de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

“İstiklal Caddesi’nde yüreklerimizi yakan hain saldırıyı nefretle lanetliyorum. Huzur ortamımızı bozmak, kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen bu hainler, hak ettikleri karşılığı en şiddetli şekilde görecekler.

Halkımıza korku salmayı amaçlayan terör maşaları, karşılarında Milletimizi ve kahraman güvenlik güçlerimizi bulacaklar. Oluşturmak istedikleri kargaşa, korku girdabında boğulacaklar. Hepimiz sakin kalacağız. Hedeflerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Başımız sağ olsun."