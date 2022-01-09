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İtilaf Devletleri’nin Gelibolu’yu tahliyesinin 106. yılında tören

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 106’nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Genel 09.01.2022, 12:51
İtilaf Devletleri’nin Gelibolu’yu tahliyesinin 106. yılında tören

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 106’nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı Yasemin Birtane tarafından Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi. Ardından Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. 9 Ocak’ın bir zafer günü olduğunu ifade eden Kaşdemir, “9 Ocak 1916 yılında bu topraklara hadsizce saldıranların merhum Akif’in ifadesiyle, ‘Bu topraklara hayasızca saldıranların’ yine bu topraklardan çekilip gittikleri, askeri tabirle firar ettikleri gündür. Biz Türk milleti olarak uğruna ne bedeller ödemiş olduğumuz bu toprakları yaklaşık 8 ay süren şanlı ve şerefli bir savunmanın sonunda bir kez daha korumayı bildik ve bu topraklarda biz haklı bir müdafaa yaparak vatanımızı, kutsalımızı ve ezanımızı koruduk. İşte Mehmetçiğin iman dolu göğsüyle vatana ve millete olan bağlılığıyla vermiş olduğu bu mücadele sonunda bütün dünyaya Çanakkale geçilemez dedirttik” dedi.

“Biz Çanakkale’de bütün vatan topraklarını korumuştuk”

Çanakkale’nin savunulmasıyla tüm vatan topraklarının savunulduğunu söyleyen Kaşdemir, “O dönemde biz sadece Çanakkale’yi, bu toprakları savunmadık. Biz o dönemde başkentimiz olan İstanbul’u savunduk. Aslında biz Çanakkale’de bütün vatan topraklarını savunmuştuk. İşte o dönemdeki memleketin bütün kahraman evlatları bu anlayışla Kudüs’ten, Bakü’den, Sancak’tan, Çanakkale’den, Balıkesir’den, Ankara ve Kastamonu’dan koşup buraya geldiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer Çanakkale geçilirse İstanbul düşecek, Allah korusun bu topraklarda bizi çok zor günler bekleyecekti. Şunu çok iyi biliyorduk ki, Türk milleti vatan ve kutsal değerler söz konusu olduğunda canını ortaya koyarak büyük bir mücadele vermeyi başarmış ve ölmeyi göze almıştır. İşte bu topraklarda bir gül bahçesine koşar gibi ölüme koşanların nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyorlardı. İşte bu topraklarda o kahraman komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ dediği zaman hangi savunmayı ve hangi büyük zorlukla mücadele ettiklerini çok iyi biliyorlardı. İşte bu kahraman neslin torunları olarak, o büyük mücadeleyi çok iyi anlıyoruz ve bu toprakların hizmetkarı olan Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bu tip törenleri her zaman yapacağız. Buradaki o büyük mücadelede Çanakkale ruhunu her zaman canlı tutup, gelecek kuşaklara aktaracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Tören, yapın ikramlarla son buldu. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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