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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar değişikliği Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.
Genel 10.01.2023, 04:27
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin altıncı fıkrası “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz” şeklinde değiştirildi.