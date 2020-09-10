banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

İtfaiyenin kucağında hayata tutundu

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, YANGINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ BÜTÜN TEHLİKELERİ GÖZE ALARAK KURTARDI.

Genel 10.09.2020, 11:20
2
İtfaiyenin kucağında hayata tutundu

Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan yavru kediyi bütün tehlikeleri göze alarak kurtardı.

Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı Göleti yakınındaki çamlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle civar bölgelere sıçradı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için var gücüyle çalıştı. 20’den fazla itfaiye ve arazöz aracı ile çok sayıda işçinin katıldığı söndürme işlemi sonrası, yangın kontrol altına alındı.

Doğanın zarar görmemesi için canla başla mücadele eden ekipler, aynı zamanda orman içerisindeki canlıların da kurtarılması için de büyük çaba gösterdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde dumandan etkilenen bir kediyi ‘tüm tehlikeleri göze alarak’ kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kucağında hayata tutunan kediyi, ekipler su içirerek rahatlatmaya çalıştı. Ekipler, kediyi temizlenmesi, bakımının yapılması ve beslenmesi için veterinerlik görevlilerine teslim etti. Verdikleri mücadeleyle takdir toplayan itfaiye ekipleri, 7/24 tüm canlıların ve doğanın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0