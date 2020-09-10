İtfaiyenin kucağında hayata tutundu
BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, YANGINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ BÜTÜN TEHLİKELERİ GÖZE ALARAK KURTARDI.
Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan yavru kediyi bütün tehlikeleri göze alarak kurtardı.
Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı Göleti yakınındaki çamlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle civar bölgelere sıçradı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için var gücüyle çalıştı. 20’den fazla itfaiye ve arazöz aracı ile çok sayıda işçinin katıldığı söndürme işlemi sonrası, yangın kontrol altına alındı.
Doğanın zarar görmemesi için canla başla mücadele eden ekipler, aynı zamanda orman içerisindeki canlıların da kurtarılması için de büyük çaba gösterdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde dumandan etkilenen bir kediyi ‘tüm tehlikeleri göze alarak’ kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kucağında hayata tutunan kediyi, ekipler su içirerek rahatlatmaya çalıştı. Ekipler, kediyi temizlenmesi, bakımının yapılması ve beslenmesi için veterinerlik görevlilerine teslim etti. Verdikleri mücadeleyle takdir toplayan itfaiye ekipleri, 7/24 tüm canlıların ve doğanın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.
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