İtfaiyenin eğitimleri işe yaradı, asılsız ihbar oranı düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, verilen eğitimlerle birlikte 112 çağrı merkezine yapılan asılsız ihbarlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 2022’nin ilk 11 ayındaki istatistik bilgilerini paylaştı. Kızılkan, “Küresel ısınmayla birlikte pandemi sonrasında insanların doğaya daha çok düştüğünü ve bu alanları kullanma konusunda da kendilerini daha da geliştirdiğini ön planda görüyoruz. Biz Kayseri İtfaiyesi olarak toplamda 7 bin 62 olaya müdahale ettik. Bu sayının içerisinde 3 bin 132 yangın var. Bu konuda medyamızın da desteği ile ortak çağrı merkezi olan 112’nin halkta karşılığının olduğunu, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı olduğunda 112 çağrı merkezini arayıp açık adresini belirttiklerinde en yakın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin onlara ulaştığı konusunda bilincin arttığını görüyoruz. Bundan dolayı da biz mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de 112 kullanımında iyi bir ilgi ve bilinçli davranışın ön plana çıktığını tespit ettik” diyen Mustafa Kızılkan, “Yanlış ihbarda bulunmada da ciddi anlamda bir düşüşle karşılaştık. Bu sevindirici bir hamledir. Kurtarma, evde mahsur kalma ve hayvan kurtarma operasyonlarımız var. Bu konuda da 3 bin 54 vakaya Kayseri İtfaiyesi olarak müdahale ettiğimizi görüyoruz. Trafik konusunda bizim en büyük destekçimiz, küçük kahramanlarımızdır. Okullarda verdiğimiz eğitimlerle küçük kahramanlarımız anneleri ve babaları otomobilleri ile seyir haline geçmeden önce emniyet kemerini takıp takmadıklarını, lastiklerin kış şartlarına uygun olup olmadığı gibi konuları detaylandırarak ailelerine bilgilendirme yapıyorlar. Bu örneklerle yaptığımız bilinçlendirme çalışmasının önemli bir rol oynadığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.