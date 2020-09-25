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İtfaiyenin 306’ncı yıl gururu

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 306’INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Genel 25.09.2020, 16:07
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İtfaiyenin 306’ncı yıl gururu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306’ıncı yıldönümünü kutladı.

Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan İtfaiye Daire Başkanı Esat Yalman, itfaiyeciliğin cefakarlık ve fedakarlık isteyen zor bir meslek olduğunu belirterek, tüm personelin İtfaiyecilik Haftasını kutladı.

Faaliyet itfaiye araçlarının tören geçişi ile sona erdi.

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