İtfaiye ekiplerinin zorlu arazideki kış tatbikatı gerçeği aratmadı

Kocaeli’de itfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi, zorlu arazide kış tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi kurtaran ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Başiskele Aytepe mevki’inde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta 12 personel görev aldı. 2 gün süren tatbikatın ilk gününde harita, navigasyon, yön bulma, intikal, çığda sondalama, kazazede transferi vb. konularda teorik eğitimler verilirken; ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitim şefi Recep Yayla ve eğitmen Hasan Koyunlu gözetiminde uygulamalı eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta, Başiskele Aytepe mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden 2 kişiden biri çığ altında kaldı. Bir kişinin arkadaşının çığ altında kaldığı ihbarıyla itfaiye ekipleri harekete geçti. Çığ bölgesine hava şartları sebebiyle yürüyerek ulaşan itfaiyeciler, kaybolan şahsa ulaşmak için sondalama çalışması yaptı.

Sondalama çalışmasıyla kazazedeye ulaşan ekipler, yaralıyı kar altından çıkardı. Sedyeye alınan ve itfaiye ekipleri tarafından çığ bölgesinden uzaklaştırılan yaralı, emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye edildi. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.