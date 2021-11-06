İtfaiye ekipleri, metruk binadaki Türk bayrağını yerde bırakmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metruk bir binada çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken yerde bırakılan Türk bayrağını kaldırarak itfaiye aracına götürdü.

Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple metruk bir binada yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma işleminin ardından sonra çevre kontrolü yapan ekipler, yerde gördükleri Türk bayrağını araca götürdü.