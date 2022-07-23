İtfaiye aracı, gelin arabası oldu

İstanbul’da eğitim sırasında tanışan iki itfaiye çalışanının evliliği renkli görüntülere sahne oldu. Arnavutköy İtfaiyesinden gelin arabası gibi süslenen itfaiye aracıyla, Avcılar’a gelerek gelin alma merasimi yapılırken diğer itfaiye araçları ile birlikte bir süre konvoy yapıldı.

2021 yılında yapılan eğitim sırasında tanışan iki itfaiye çalışanından, Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan damat adayı Oğuz Eryılmaz ve Avcılar İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan Şeyda Balaban’ın evlilikleri renkli görüntülere sahne oldu. Gelin alma merasimi yapmak için gelin arabası gibi süslenen itfaiye aracıyla Arnavutköy’den Avcılar’a gelen damat Eryılmaz, itfaiye çalışanları tarafından karşılandı. Avcılar İtfaiyesi’nde tebrikleri kabul eden çifte iş arkadaşları tarafından su hortumu ile gül püskürtüldü. Gelinin itfaiye aracına binmesiyle düğün salonuna geçen çifte, diğer itfaiye araçları bir süre konvoy halinde eşlik etti.

Damat Oğuz Eryılmaz, “2021 yılında beraber işe başladık. Eğitimin başında tanıştık, şimdi de beraber güzel bir yola girmeye karar verdik. Farklı bir şey olsun istedik. İkimiz de itfaiye çalışanı olduğumuz için böyle bir gelin arabası yaptık, böyle bir organizasyon düzenleyen amirlerimize ve müdürlerimize çok teşekkür ederim. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

Gelin Şeyda Balaban ise “İtfaiye arabasının gelin arabası olmasını çok istiyordum. Sağ olsunlar, ayarladılar. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.