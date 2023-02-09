İtalya’dan Türkiye’ye sahra hastanesi de dahil insani yardım

İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından 41 gönüllü, 1 sahra hastanesi ve 20 araçlık sivil savunma ekibi Türkiye’ye gönderildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevrede illeri de vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından 41 gönüllü, 1 sahra hastanesi ve 20 araçlık sivil savunma ekibi Brindisi üzerinden Türkiye’ye gönderildi.