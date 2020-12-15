İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 846 kişi öldü

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 846 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 65 bin 857’ye yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 162 bin 880 testte 14 bin 844 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 870 bin 576’ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 846 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 65 bin 857’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 799 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 667 bin 303’e gerilediğini ifade etti.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 92’sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 3’e düştüğünü duyurdu.