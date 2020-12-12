İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 649 kişi öldü

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 649 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 64 bin 36’ya yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 196 bin 439 testte 19 bin 903 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 825 bin 775’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 649 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 64 bin 36’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 24 bin 728 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 684 bin 848’e gerilediğini ifade etti.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 66’sının daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 199’a düştüğünü duyurdu.