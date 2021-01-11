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İtalya’da öğrenciler uzaktan eğitim kararını protesto etti

İtalya’da Covid-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime dönüş tarihinin ertelenmesi üzerine öğrenciler, birçok kentte kararı protesto etti.

Genel 11.01.2021, 21:36
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İtalya’da öğrenciler uzaktan eğitim kararını protesto etti

İtalya’da Covid-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime dönüş tarihinin ertelenmesi üzerine öğrenciler, birçok kentte kararı protesto etti.

İtalya’da Noel tatili öncesi yürürlüğe giren kısıtlamalarla lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime 7 Ocak’ta yüzde 50 kapasiteyle dönüleceği ilan edilmişti. Fakat İtalya hükümeti, tatil süresinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında görülen artış nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime dönüşü erteleme kararı aldı. Yeni karara göre Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardunya, Veneto, Kalabriya ve Sicilya bölgelerinde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi 18 Ocak’a, Campania, Emilia-Romagna, Lombardiya ve Umbria bölgelerinde ise 25 Ocak’a ertelendi. Okulların açılmasını isteyen öğrenci grupları ve birlikleri, başta başkent Roma olmak üzere Milano ve Torino’da protesto gösterisi düzenledi. Covid-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilen protestolara öğretmenler de katılarak öğrencilere destek verdi.

Sabah katıldığı bir radyo programında öğrencilere destek veren İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, "Sarı bölgelerde her yer açık ama sadece okullar kapalı. Öğrenciler kızgın, çünkü sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Uzaktan eğitim artık yeterli olmuyor” dedi.

Milano’da Priorit alla Scuola (Öncelik Okullara) Hareketi, Lombardiya Bölgesel Yönetim binası önünde düzenlediği gösteri ile sınıfta eğitimin yeniden başlamasını talep etti. Lise son sınıf öğrencisi Nicolo, “Bugün okullar açılacak diye erken kalktım ama olmadı. Dahası kafeleri açık görünce hükümet bir şeylerin satılmasını okulun önünde görüyor diye düşünüyorum. Halbuki Toskana gibi bazı yerlerde gerekenler yapılarak okula dönüldü. Lombardiya’da da gerekli önlemler alınarak okulların açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Protestoya katılan bir veli ise, “Artık bu şekilde evden uzaktan eğitime devam etmek mümkün değil. Tabii ki dikkatli olunmalı, vaka sayıları artıyor ama okula dönüş için gereken yapılmalı” ifadelerini kullandı.

7 Ocak Pazartesi günü sadece Valle D’Aosta, Toskana e Abruzzo bölgelerindeki okullarda yüzde 50 kapasiteyle olmak şartı ile yüz yüze eğitime başlanmış, yaklaşık 250 bin öğrenci sınıflara dönmüştü.
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