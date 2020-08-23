İtalya’da Kovid-19 vaka sayıları 2 gündür binin üzerinde seyrediyor
İTALYA’DA KORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE BİN 209 YENİ VAKANIN TESPİT EDİLMESİ İLE TOPLAM VAKA SAYISI 259 BİN 345’E YÜKSELDİ. ÜLKEDE SON 2 GÜNDÜR VAKA SAYILARI BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR.
İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 259 bin 345’e yükseldi. Ülkede son 2 gündür vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor.
Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, bir çok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 345’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 437’ye yükseldiğini açıkladı.
Öte yandan dün İtalya’da 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bin 71 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede son 2 gündür günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor.
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