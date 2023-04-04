İtalya’da çocuk işçi sorunu sürüyor

Londra Merkezli Save The Children Fund’un (Çocukları Kurtarın Vakfı) yayınladığı rapora göre, İtalya’da her 15 çocuktan 1’inin çalıştığı ortaya çıktı.

Londra Merkezli Save The Children Fund’un (Çocukları Kurtarın Vakfı) İtalya için yaptığı çalışmanın sonucunda yayınladığı rapor İtalyan kamuoyunda geniş yer buldu. Rapora göre İtalya’da her 15 çocuktan 1’inin yasal çalışma yaşı olan 16 yaşından küçük olduğu ve 7 ile 15 yaş arasındaki 336 bin çocuğun iş deneyimine sahip olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada gözlemlenen çocukların, genellikle kırsal kesimler ve refah seviyesi düşük yerlerde yaşadıkları ve büyük bir çoğunluğunun hizmet sektöründe çalıştığı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Elvira ise raporun ardından "Bu bir oyun değil suç" diyerek duruma tepki gösterdi.