İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü: "Arap levhası 3 metre kaydı"

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin Arap levhasını 3 metre kuzeydoğu-güneybatı yönüne doğru kaydırdığı açıkladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin dünyada da yankıları sürüyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni İtalyan basınına yaptığı açıklamada, şiddetli sarsıntıların Arap levhasını kaydırdığını ifade etti. Merkez üssü Türkiye’nin güneybatısı olan depremi oldukça büyük olarak nitelendiren Doglioni, "Arap levhası dediğimiz şey, Anadolu levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönüne doğru 3 metre kaydı. Türkiye güneybatıya, Arabistan da kuzeydoğuya kaymış gibi gözüküyor. Hey şey birkaç saniye içinde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.