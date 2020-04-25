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İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek

İSVİÇRE’NİN ÜNLÜ MATTERHORN DAĞINA KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’YE DESTEK AMACIYLA TÜRK BAYRAĞI SİLÜETİ YANSITILDI.

İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek

İSVİÇRE’NİN ÜNLÜ MATTERHORN DAĞINA KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’YE DESTEK AMACIYLA TÜRK BAYRAĞI SİLÜETİ YANSITILDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:26
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İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek

İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağına korona virüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre’nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak. Zermatt halkı, bu proje kapsamında korona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, korona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dün gece ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında Matterhorn Dağı’nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, “İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz’’ mesajı yayınlandı.

Öte yandan ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında Mattergon Dağına Pakistan, İran, Nepal, Kanada, Polonya, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.

İsviçre’de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593’e ulaştı.

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