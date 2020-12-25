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İsviçre’de Noel Baba şapkalarıyla göle atladılar
İsviçre’de bir grup insan Noel Baba şapkaları ve deniz gözlüklerini takarak Cenevre Gölü’ne girdi ve dondurucu soğuğa aldırmadan gölde yüzdü.
Genel 25.12.2020, 16:45
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İsviçre’de bir grup insan Noel Baba şapkaları ve deniz gözlüklerini takarak Cenevre Gölü’ne girdi ve dondurucu soğuğa aldırmadan gölde yüzdü.
İsviçre’nin en yüksek nüfuslu şehirlerinden Cenevre’de bulunan Cenevre Gölü’nde ilginç bir olay yaşandı. Bir grup insan, Leman Gölü olarak da bilinen gölün kıyısına giderek dondurucu soğuğa aldırmadan kıyafetlerini çıkardıktan sonra Noel Baba şapkaları ve deniz gözlükleri taktı. Grup daha sonra başlarında şapkaları ile 8 derece sıcaklıktaki göle girerek, buz gibi suda uzun süre yüzdü.Orta Avrupa’nın ikinci büyük tatlı su gölü olan Cenevre Gölü, Leman Gölü olarak da biliniyor.
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