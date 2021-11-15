banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül olduğunu bildirdi.

Genel 15.11.2021, 15:03
İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi

ANKARA (AA) - TİSK Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışma yoluyla almaya özen gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da iş birliği ve diyaloğa dayalı tutumlarının süreceğini vurguladı.

Bu dönemde istihdamı ve işletmeleri korumak için sağlanan destek ve iş birliklerinden dolayı hükümet başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan TİSK Yönetim Kurulu, şunları kaydetti:

"Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı, birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi, her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor."

"Rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirleri artırılabilecek"

TİSK Yönetim Kurulu, her zaman olduğu gibi birinci önceliklerinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte hükümetimiz, başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonlarımız ve 81 ildeki işletmelerimiz ile sıkı bir istişare halindeyiz. Tüm yaklaşımlarımızda temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız ile bizim için çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz. Küresel rekabet dengelerinin bu kadar kritik olduğu bir senede başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki yüzde 15'ten yüzde 40'a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz.

Atılacak bu adımla rekabet içinde olduğumuz ülkelere göre daha yüksek seviyede olan ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek uluslararası rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz."

Yaşanan zor dönemin "birlikte mümkün" anlayışı ile işçi, işveren ve hükümetin açık diyalog ve dayanışmasıyla aşılacağını vurgulayan TİSK Yönetim Kurulu, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Özcan Yıldırım

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6