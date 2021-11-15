İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi

ANKARA (AA) - TİSK Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışma yoluyla almaya özen gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da iş birliği ve diyaloğa dayalı tutumlarının süreceğini vurguladı.

Bu dönemde istihdamı ve işletmeleri korumak için sağlanan destek ve iş birliklerinden dolayı hükümet başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan TİSK Yönetim Kurulu, şunları kaydetti:

"Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı, birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi, her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor."

"Rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirleri artırılabilecek"

TİSK Yönetim Kurulu, her zaman olduğu gibi birinci önceliklerinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte hükümetimiz, başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonlarımız ve 81 ildeki işletmelerimiz ile sıkı bir istişare halindeyiz. Tüm yaklaşımlarımızda temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız ile bizim için çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz. Küresel rekabet dengelerinin bu kadar kritik olduğu bir senede başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki yüzde 15'ten yüzde 40'a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz.

Atılacak bu adımla rekabet içinde olduğumuz ülkelere göre daha yüksek seviyede olan ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek uluslararası rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz."

Yaşanan zor dönemin "birlikte mümkün" anlayışı ile işçi, işveren ve hükümetin açık diyalog ve dayanışmasıyla aşılacağını vurgulayan TİSK Yönetim Kurulu, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Özcan Yıldırım