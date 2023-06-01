İsveç’te yeni terör yasası yürürlüğe girdi

İsveç’te terör örgütlerine üyeliğinin suç kapsamına alınmasını öngören yasa yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler almasını talep ettiği İsveç, yeni terörle mücadele yasasını bugün yürürlüğe soktu. İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması için son adım olarak görülen yasa kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Ayrıca terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve yargılaması konusunda yetkiler de genişletilecek. Yasaya göre İsveç’te terör örgütü lideri olarak tanımlanan şahıslar, 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yasa tasarısı, İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs’ta yapılan oylamada 34’e karşı 268 oyla kabul edilmiş, 47 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.

İsveç’in NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terör örgütü PKK/YPG’ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz etmişti. Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonunda geçtiğimiz Nisan ayında birliğe katılırken, İsveç’in NATO’ya üyeliği ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmemesi nedeniyle henüz onaylanmadı. Türkiye, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor. Bu nedenle bugün yürürlüğe giren terörle mücadele yasası, İsveç’in NATO üyeliği için önemli bir adım olarak görülüyor.