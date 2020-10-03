İsveç Azerbaycan Diaspora Teşkilatı: “Ermenistan’ın saldırıları yüzünden 1 milyon kişi Karabağ’ı terk etti”

İsveç Azerbaycan Diaspora Teşkilatı üyeleri, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırılar yüzünden 1 milyon kişinin Karabağ’ı terk ettiğini hatırlatarak, Azerbaycan’a destek verdi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürürken, Azerbaycan vatandaşları ülkelerine her alanda destek olmaya devam ediyor. İsveç’in başkenti Stockholm’de İsveç Azerbaycan Diaspora Teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Ermenistan’ın yıllardır Azerbaycan topraklarına devam eden saldırıları anlatıldı. Teşkilat Başkanı İrade Alieja Söderberg, "26 senedir Azerbaycan toprağı olan Karabağ’dan Ermenistan’ın derhal çıkması lazım. Zira ben Karabağ’da doğdum, 26 sene önce Rusya’nın desteği ile Karabağ’ı işgal eden saldırgan Ermenistan yüzünden 1 milyon kişi Karabağ’daki evlerini, işlerini bırakıp Bakü’ye göçtü. Bu işgali gözlerimle gördüm" dedi.

İsveç Azerbaycan Federasyonu İkinci Başkanı Teymur Eminbeyli ise yaptığı konuşmada, "Minsk her iki tarafı barışa davet etti. Ancak 26 senedir ateşkes anlaşmasından beri hakkaniyete yönelik ciddi bir iş yapılmadı. Fransa ise açıktan açığa Ermenistan yanlısı politika yürütüyor. Böyle bir barışın mümkünatı gerçeklikten uzaktır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı da, "Ben Minsk Grubu’na güvenmiyorum. Barışın tek şartı işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı terk etmesi lazım" dedi.