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İştşten çıkartılan İBB çalışanı Saim Tanır 'Bu iş bize çok masumane gelmiyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul kar esaretindeyken Rumeli Kavağı’nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturası iki İBB çalışanına kesildi. Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkartılan Rumeli Kavağı’nda ikamet eden iki İBB çalışanı, "Biz iki yakın arkadaşız. Aynı maddeden üst yönetim kararıyla işten çıkarılıyoruz. Esas biz bunu kamuoyuna soruyoruz yani. Nasıl böyle bir süreç olabilir. Bu iş bize çok masumane gelmiyor” dedi.

Genel 28.03.2022, 14:48 28.03.2022, 16:05

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçtiğimiz aylarda Tüm İstanbul karla mücadele ederken İmamoğlunun o sırada Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’la Rumeli Kavağı’nda buluşarak balık yemiş, medyaya yansıyan görüntüler tepki toplamıştı. O görüntüleri basına sızdırdığı iddia edilen Rumeli Kavaklı iki yakın arkadaş ise hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

Rumeli Kavağında yaşayan ve 6 yıl boyunca İBB’de görev yapmış olan Saim Tanır, “Ayın 24’üydü Osman’ı insan kaynaklarından çağırdılar. Ona işten çıkarıldığını söylediler. Biz yakın arkadaşız bu köyde, tabii şok olduk. Daha olayın ne olduğunu anlamamıştık ki ertesi gün de aynı aynı şekilde beni insan kaynaklarına çağırdılar. Üst yönetimin ikimize de aynı üslupla, üst yönetimin bizimle çalışmak istemediğini bu bağlamda iş akdinin bugün itibariyle son verildiğini, imzayı ister atalım, ister atmayalım atmazsak ise eve tebligat yoluyla bunu ileteceklerini beyan ettiler. Bizi hangi gerekçeyle işten çıkarıyorsunuz diye sorduğumuzda ’size bu konu hakkında bilgi veremeyiz. Üst yönetimden geldi’ diyorlar. Ben İSPER çalışanıyım. Halkla İşler Müdürlüğü’ne görev yapıyorum. Benim kendi üstüme yani kendi yöneticilerim konu hakkında bilgi sahibi değildi. Neden çıkartıldığını yani benim kendi işte müdürlüğümü onlar dahil süreci bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılma gerekçelerini öğrenmek istediklerini söyleyen Tanır, "Sorularımız var. Bizi neden işten çıkarttılar? Şimdi biz de bunu soruyoruz , ama cevap alamıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 105 müdürlük 30 şirket, 2 adet te genel müdürlük var. 90 bine yakın bir personel çalışıyor büyük bir kurum. Bu büyük bir kurumun içinde Rumeli Kavak’ı İstanbul’un en küçük köylerinden, mahallelerinden bir tanesi. Biz iki yakın arkadaşız. İkimiz de yarım gün arayla diyelim. Yani bir gün arayla aynı maddeden üst yönetim kararıyla işten çıkarılıyoruz. Esas biz bunu kamuoyuna soruyoruz yani. Nasıl böyle bir süreç olabilir? Bizim esas bağladığımız nokta bu. Durduk yere yüz kızartıcı suçtan işten çıkartılıyoruz. Bize çok masumane gelmiyor bu iş. Yakın gündemde de Rumeli Kavak’ı ile başkan bey gündem oldu. Olabilir yani" dedi.

“Karar yukarıdan geldi”

Gerekçe gösterilmeden işten çıkartılan İBB şehir hatlarında gişe görevlisi olan Osman Turan ise “İşinize son verdik dediler. Sebep dedim söyleyebilecekleri bir durum yokmuş yukarıdan gelen böyle bir karar varmış. Benim işime son veriyorsunuz ama hangi sebep, sebebi ne dedim. Yani son verdik ama bunun bir sebebi yok. Bu mudur dedim ben de sonrasında ise ’benim açıklayabileceğim bir durum değil’ dedi. Yukarıdan dedi öyle bir karar geldi dediler. Tamam dedim yani. Hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.

#İşten çıkartılan #İBB çalışanları
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